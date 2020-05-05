Естонія почне послаблювати карантинні заходи з 11 травня

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Відвідувачам ТРЦ необхідно буде дотримуватися вимоги соціального дистанціювання

Урядова комісія Естонії за пропозицією міністра економіки і комунікацій Таави Ааса прийняла рішення почати ослаблення карантину з 11 травня. Про це повідомляє портал ERR.

Так, з понеділка в країні буде дозволена робота торгових центрів з певними обмеженнями. Відвідувачам ТРЦ необхідно буде дотримуватися вимоги соціального дистанціювання, а також знаходиться в масці.

В торгових центрах зможуть відновити свою роботу всі магазини і пункти обслуговування, а також ресторани та інші місця громадського харчування. При цьому буде діяти обмеження, згідно з яким споживання їжі на місці повинно закінчуватися не пізніше 22:00, щоб запобігти скупченням людей.

Проте уряд не дозволив відновити роботу кінотеатрів, казино, боулінгів та інших розважальних центрів на території ТРЦ.

Магазини зобов'язані забезпечувати засоби дезінфекції як для клієнтів, так і для працівників, а приміщення повинні провітрюватися і дезінфікуватися у звичайному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія планує почати пом'якшувати карантинні заходи з 15 травня. З 15 травня можливе відкриття шкіл. Потім уряд планує відкриття музеїв та гуртків за інтересами на відкритому повітрі, а також проведення спортивних тренувань на відкритому повітрі.

Крім того, естонський уряд продовжив режим надзвичайного стану до 17 травня.

Зазначимо, що 25 березня в Естонії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Так, померла 83-річна жінка, у якої були хронічні проблеми з серцево-судинною системою.