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В Эстонии планируют начать ослабление карантина с середины мая

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 20:37
В Эстонии планируют начать ослабление карантина с середины мая
Иллюстративное фото (flickr.com/mammu-k)

Ограничения начнут смягчаться при выполнении определенных условий

Правительство Эстонии одобрило стратегию выхода из кризиса, согласно которому Республика планирует начать смягчение карантинных мер с 15 мая. Об этом сообщает портал ERR.

При этом отмечается, что планы по ослаблению карантинных ограничений будут утверждены на следующей неделе.

Согласно стратегии, ограничения начнут смягчаться при выполнении определенных условий.

Так, с 15 мая возможно открытие школ. Потом правительство планирует открытие музеев и кружков по интересам на открытом воздухе, а также проведения спортивных тренировок на открытом воздухе.

Кроме того, при определенных условиях возможно проведение церемоний заключения брака. Следующие шаги - открытие магазинов, точек питания и оказания услуг в торговых центрах.

Уже после этого речь пойдет об открытии всех музеев и выставок. После чего откроются спортивные клубы, и можно будет тренироваться в закрытых помещениях.

Правительственная комиссия вместе с учеными и экспертами пересматривать смягчения ограничений раз в неделю.

Напомним, 25 марта в Эстонии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Так, скончалась 83-летняя женщина, у которой были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, власти Эстонии объявили о введении чрезвычайного положения до 1 мая в связи со вспышкой коронавируса. С 16 марта в Эстонии был остановлен учебный процесс в учебных заведениях. Кроме того, были запрещены все публичные собрания, отменены спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры закрыты.

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