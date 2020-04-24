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Эстония продлила чрезвычайное положение до середины мая

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 18:59
Эстония продлила чрезвычайное положение до середины мая
Иллюстративное фото (flickr)

В последние недели Эстония достигла переломного момента в связи со снижением числа новых инфекций

Правительство Эстонии приняло решение продлить режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 17 мая. Об этом сообщает портал ERR.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в последние недели Эстония достигла переломного момента в связи со снижением числа новых инфекций и госпитализаций.

"За последние две недели мы увидели, что число новых инфекций и госпитализаций сократилось, и мы явно достигли поворотного момента. Правительство уже подготовило стратегию по смягчению ограничений. Мы можем начать постепенно ослаблять ограничения, если позволит медицинская ситуация. Однако, поскольку смягчения ограничений не будут вводиться в одночасье, а постепенно и осознанно, сегодня мы решили продлить чрезвычайное положение до 17 мая включительно", - заявил он.

Ратас также отметил, что соблюдение важных правил поведения и гигиены будет и впредь необходимым условием для ослабления ограничений и сопутствующего обязательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония планирует начать смягчать карантинные меры с 15 мая. С 15 мая возможно открытие школ. Потом правительство планирует открытие музеев и кружков по интересам на открытом воздухе, а также проведения спортивных тренировок на открытом воздухе.

Кроме того, 25 марта в Эстонии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Так, скончалась 83-летняя женщина, у которой были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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