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Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций ЕС против России: в чем причина

Эстония, Среда 09 июля 2025 19:05
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Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций ЕС против России: в чем причина Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, если из него исключат пункт о снижении ценового потолка на российскую нефть.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы имеем очень четкую позицию, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу", - сказал Цахкна.

Он добавил, что установление более низкого потолка цен на российскую нефть будет самой сильной частью нового пакета санкций ЕС.

Глава МИД Эстонии пояснил, что снижение ценового потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов также было включено в предложение, представленное Еврокомиссией в начале года.

Цахкна подчеркнул, что позиция Эстонии заключается в том, чтобы принять предложенный Еврокомиссией пакет санкций в его первоначальном виде,

Ранее издание Delfi написало, что средиземноморские страны с большим сектором судоходства, особенно Мальта, хотят изъять это требование из пакета, и поэтому Эстония готова наложить вето на принятие 18-го пакета без нового верхнего предела цены.

Решения по внешней политике ЕС требуют согласия всех стран-членов блока.

Санкции ЕС против России

Напомним, 10 июня Европейская комиссия представила новый пакет ограничений против России. Санкции должны ударить по доходам Москвы от энергоносителей, банков и военной промышленности.

Однако Словакия вместе с Венгрией отказались поддержать новый пакет санкций из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ.

Позже глава Министерства иностранных дел (МИД) Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава откажется от вето, если ЕС предоставит гарантии уменьшения негативных последствий отказа от российских источников энергии.

Недавно корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что новые санкции могут принять в ближайшее время, поскольку со Словакией удалось договориться.

Впрочем сегодня журналист сообщил, что послы ЕС во время сегодняшнего заседания снова не смогли достичь согласия относительно 18-го пакета санкций против России из-за блокирования со стороны Словакии.

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