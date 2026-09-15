Естонія хоче приєднатись до ядерної ініціативи Франції: в чому мета

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Чимало європейських країн посилюють свою ядерну безпеку разом із сусідами. Вже взимку Литва може внести зміни у Конституцію, щоб дозволити розміщення ядерної зброї на своїй території. Президент Литви Ґітанас Науседа заявляв, що серед лідерів парламентських партій існує "практично одностайна" підтримка ідеї скасування заборони на ядерну зброю в країні.

Наприклад, наприкінці червня 2026 року президент Фінляндії Олександр Стубб офіційно підписав поправки до закону про ядерну енергетику. Цей крок остаточно дозволив ввезення, транзит та зберігання ядерної зброї на території країни в рамках інтеграції до оборонної системи НАТО.

А Польща та Франція почали конкретні переговори про "ядерну парасольку". Сторони провели перше засідання спеціальної координаційної групи.