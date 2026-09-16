Эстония хочет присоединиться к ядерной инициативе Франции: в чем цель

Французская инициатива предполагает усиление ядерного сдерживания и расширение соответствующего сотрудничества с европейскими партнерами. Эстония обсуждает с Парижем возможность присоединения к этому формату.

Таким образом, Таллин рассматривает участие во французской инициативе как одно из направлений углубления безопасного взаимодействия с Францией. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. Франция также поддерживает нашу независимость, размещая войска в Эстонии. Так что если появится возможность углубить сотрудничество в ядерной отрасли, это, вероятно, произойдет", - сказал премьер-министр страны Кристен Михал.