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В Эстонии предложили ввести санкции против РФ

Новости » Политика    10.05.2019 - 09:28
В Эстонии предложили ввести санкции против РФ
Фото: Урмас Рейнсалу (postimees ee 2)

Эстония предлагает ввести санкции из-за агрессии РФ в Украине

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу имеет намерение предложить ввести дополнительные санкции в отношении России из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма. Об этом передает Eesti Paevaleht.

Рейнсалу планирует сделать это предложение на встрече глав МИД стран ЕС во понедельник, 13 мая.

"Россия - ядерная страна, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии соответствует поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки", - говорится в сообщении Рейнсалу.

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент РФ Владимир Путин допустил, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.

Кроме того, правительство Украины приняло решение о признании недействительными паспортов, которые будут выданы органами Российской Федерации после 28 апреля 2019 года.

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