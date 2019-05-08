МИД просит расширить санкции против РФ за выдачу паспортов жителям ОРДЛО

Иллюстративное фото (MigrantInform.ru)

Украина требует расширения экономических и персональных санкций в отношении РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я принесла документ. Это письмо министра иностранных дел Павел Климкин руководителям внешнеполитических ведомств стран ЕС, НАТО, группы семи и других стран партнеров", - заявила Зеленко.

Пресс-секретарь отметила, что в документе говорится об изложении украинской позиции относительно незаконной паспортизации на оккупированных территориях.

"Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает партнеров к расширением санкционного трека международного противодействия агрессии РФ, за счет включения в него "паспортного кейса", - заявила Зеленко.

Так, Украина требует расширения экономических и персональных санкций в отношении РФ.

"Мы рассчитываем на четкую и последовательную поддержку международного сообщества, на непризнание тех паспорта, которые будут выдаваться гражданам Украины в нарушение норм международного права и украинского законодательства. Мы будем требовать, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент РФ Владимир Путин допустил, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.

Кроме того, правительство Украины приняло решение о признании недействительными паспортов, которые будут выданы органами Российской Федерации после 28 апреля 2019 года.