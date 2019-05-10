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В Естонії запропонували ввести санкції проти РФ

Новини » Політика    10.05.2019 - 09:28
В Естонії запропонували ввести санкції проти РФ
Фото: Урмас Рейнсалу (postimees ee 2)

Естонія пропонує ввести санкції за агресії РФ в Україні

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу має намір запропонувати ввести додаткові санкції відносно Росії через видачу російських паспортів жителям ОРДЛО і окупованого Криму. Про це передає Eesti Paevaleht.

Рейнсалу планує зробити цю пропозицію на зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок, 13 травня.

"Росія - ядерна країна, яка в останнє десятиріччя двічі використала силу стосовно країн-сусідів. Інтересам Естонії відповідає підтримка суверенітету і територіальної цілісності країн, щоб подібні акти агресії отримували релевантні трактування", - йдеться в повідомленні Рейнсалу.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації через видачу російських паспортів жителям Донбасу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент РФ Володимир Путін припустив, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.

Крім того, уряд України прийняло рішення про визнання недійсними паспортів, які будуть видані органами Російської Федерації після 28 квітня 2019 року.

Радник прем'єра Британії відвідає Москву наступного тижня МЗС просить розширити санкції проти РФ за видачу паспортів жителям ОРДЛО
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