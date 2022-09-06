В Эстонии осудили женщину за отправку денег на дроны для российской армии

Согласно данным эстонской газеты, Ольга Федорова отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, который перевозил дроны для армии РФ и был за это осужден в июле 2022 года.

В пояснении банковского платежа, что было сделано в конце мая, женщина написала: "Для наших ребят".

Федорову оштрафовали

За поддержку российских оккупантов, Федорова получила штраф в размере 981 евро.

Эстонская прокуратура требовала для нее 5 месяцев ареста, однако между сторонами защиты и обвинения был установлен договор, что женщина не будет отправлена в тюрьму, если она не совершит умышленного преступления в течение испытательного срока в один год и восемь месяцев.