В Эстонии осудили женщину за отправку денег на дроны для российской армии

Суд Таллина принял решение оштрафовать женщину, которая перевела 40 евро на покупку беспилотников для российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Согласно данным эстонской газеты, Ольга Федорова отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, который перевозил дроны для армии РФ и был за это осужден в июле 2022 года.
В пояснении банковского платежа, что было сделано в конце мая, женщина написала: "Для наших ребят".
За поддержку российских оккупантов, Федорова получила штраф в размере 981 евро.
Эстонская прокуратура требовала для нее 5 месяцев ареста, однако между сторонами защиты и обвинения был установлен договор, что женщина не будет отправлена в тюрьму, если она не совершит умышленного преступления в течение испытательного срока в один год и восемь месяцев.
Напомним, эстонский премьер Кая Каллас заявила, что мир должен продолжать изоляцию Российской Федерации, пока Украина не вытеснит ее со своей территории.
К слову, российскую недвижимость в Эстонии с долгами за жилищно-коммунальные услуги будут выставлять на продажу.
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