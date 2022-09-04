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Мир должен продолжать изоляцию РФ, пока Украина не вытеснит ее, - премьер Эстонии

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Таллинн, Воскресенье 04 сентября 2022 16:48
Мир должен продолжать изоляцию РФ, пока Украина не вытеснит ее, - премьер Эстонии Фото: премьер Эстонии Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Свободный мир должен продолжать изоляцию Российской Федерации, пока Украина не вытеснит ее со своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эстонского премьера Каи Каллас, которую цитирует ERR.

"Я с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", - заявила она на церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине.

По ее словам, президент России Владимир Путин надеется, что Запад потеряет терпение и первым пойдет на уступки.

"Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции", - добавила Каллас.

Напомним, ранее сообщалось, что российскую недвижимость в Эстонии с долгами за жилищно-коммунальные услуги будут выставлять на продажу.

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