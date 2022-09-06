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В Естонії засудили жінку за відправку грошей на дрони для російської армії

Фото: В Естонії засудили жінку за відправку грошей на дрони для російської армії (flickr)
Автор: Олег Васьків

Суд Таллінна схвалив рішення оштрафувати жінку, яка перевела 40 євро на покупку безпілотників для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Згідно з даними естонської газети, Ольга Федорова відправила гроші росіянину Володимиру Шилову, який перевозив дрони для армії РФ і був за це засуджений у липні 2022 року.

У поясненні банківського платежу, що було зроблено наприкінці травня, жінка написала: "Для наших хлопців".

Федорову оштрафували

За підтримку російських окупантів, Федорова отримала штраф у розмірі 981 євро.

Естонська прокуратура вимагала для неї 5 місяців арешту, проте між сторонами захисту та обвинувачення було встановлено договір, що жінка не буде відправлена до в'язниці, якщо вона не вчинить умисного злочину протягом випробувального терміну в один рік і вісім місяців.

Нагадаємо, естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що світ повинен продовжувати ізоляцію Російської Федерації, поки Україна не витіснить її зі своєї території.

До слова, російську нерухомість в Естонії з боргами за житлово-комунальні послуги виставлятимуть на продаж.

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