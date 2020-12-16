В Эстонии двое министров пойдут на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19

Фото: врачи (GettyImages)

В Эстонии министр образования и науки Яак Ааб и министр внешней торговли Рауль Сием пойдут на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией. Они будут выполнять свою работу дистанционно.

Об этом сообщает ERR.

Как сообщается, на заседании 14 декабря, среди участников, как впоследствии выяснилось, был болен COVID-19, в нем также участвовали несколько депутатов эстонского парламента. Все они также должны будут пойти на самоизоляцию.

Напомним, ранее изолироваться из-за контакта с больным пришлось высшему руководству страны - президенту Керсти Кальюлайд, премьеру Юри Ратасу и главе МИД Урмасу Рейнсалу. Их тесты оказались отрицательными, но из соображений безопасности они должны были остаться на изоляции неделю.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошел на самоизоляцию из-за того, что общался с человеком, у которого позже подтвердили заражение коронавирусом.

Кроме того, у главы нижней палаты чешского парламента Радека Вондрачека диагностировали коронавирус.

Вместе с тем шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом.