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В Естонії двоє міністрів підуть на самоізоляцію через контакт з хворим COVID-19

Середа 16 грудня 2020 10:48
В Естонії двоє міністрів підуть на самоізоляцію через контакт з хворим COVID-19
Фото: лікарі (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

В Естонії міністр освіти і науки Яак Ааб та міністр зовнішньої торгівлі Рауль Сіем підуть на самоізоляцію через контакт з інфікованим коронавірусною інфекцією. Вони будуть виконувати свою роботу дистанційно.

Про це повідомляє ERR.

Як повідомляється, на засіданні 14 грудня, серед учасників якого, як згодом з’ясувалося, був хворий на коронавірус, брали участь також декілька депутатів естонського парламенту. Всі вони також повинні будуть піти на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ізолюватися через контакт з хворим довелося найвищому керівництву країни - президентці Керсті Кальюлайд, прем’єру Юрі Ратасу і главі МЗС Урмасу Рейнсалу. Їхні тести виявилися негативними, але з міркувань безпеки вони мали залишитися в ізоляції тиждень.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію через те, що спілкувався з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження коронавірусом.

Крім того, у голови нижньої палати чеського парламенту Радека Вондрачека діагностували коронавірус.

Разом з тим шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом.

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