Принц и принцесса Швеции заболели COVID-19

Фото: принцесса София и принц Карл Филипп (kungahuset.se)

Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом. У супругов наблюдаются легкие симптомы COVID-19.

Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на заявление королевского дворца Швеции.

Они лечатся в своем доме в Стокгольме. С ними на изоляции находятся двое детей.

В скором времени тест на коронавирус должны сделать король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее супруг принц Даниэль.

Отметим, что весной принцесса София работала волонтером в одну из больниц Стокгольма, где лечили инфицированных коронавирусом. До последнего времени она работала там на полставки.

Напомним, в начале ноября стало известно, что британский принц Уильям переболел тяжелой формой коронавируса. Герцог Кембриджский получил положительный тест на коронавирус еще в апреле, но официально о его болезни не сообщалось.

Кроме того, в марте у британского принца Чарльза обнаружили коронавирус. У него были легкие симптому болезни. Он находился на самоизоляции вместе с супругой Камиллой в поместье в Шотландии.