Нетаньяху ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел на самоизоляцию. Он общался с человеком, у которого позже подтвердили заражение COVID-19.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Отмечается, что коронавирус подтвердили у главы суда "Ликуда" Михаэля Кляйнера.

Нетаньяху будет находиться на карантине до 18 декабря. Премьер-министр уже сдал два теста на коронавирус, и оба раза они оказались отрицательными.

Напомним, 9 декабря Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Массовая вакцинация населения запланирована на конец декабря этого года.

Первым вакцинироваться вызвался премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля начало ослаблять карантин и возобновлять работу школ. Кроме этого, правительство запустило пилотный проект по работе торговых центров и рынков.

Кроме того, в Израиле планируют повысить штрафы за нарушение карантина. В частности, штрафовать будут за проведение мероприятий, конференций, выставок, фестивалей и развлекательных шоу. Сумму штрафа планируют увеличить с 5 тысяч до 20 тысяч шекелей (более 167 тысяч гривен).