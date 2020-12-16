Спикер парламента Чехии заболел COVID-19

У главы нижней палаты чешского парламента Радека Вондрачека диагностировали коронавирус. Тест, сделанный должностному лицу через наличие симптомов болезни, показал положительный результат.
Об этом Радек Вондрачек сообщил на своей странице в Тwitter.
"Я всегда был положительным, сейчас у меня даже есть об этом справка... К счастью, течение болезни легкое", - сообщил он.
Напомним, Вондрачек стал еще одним из чешских политиков самого высокого ранга, в которых подтвержден коронавирус. Ранее COVID-19 переболели вице-премьер Ян Гамачек и министр сельского хозяйства Мирослав Томан.
Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Молдовы Ион Кику заболел коронавирусом.
Кроме того, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович получил положительный результат теста на коронавирус.
Вместе с тем шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились COVID-19.