Спикер парламента Чехии заболел COVID-19

Фото: Радек Вондрачек (flickr.com sejmrp)

У главы нижней палаты чешского парламента Радека Вондрачека диагностировали коронавирус. Тест, сделанный должностному лицу через наличие симптомов болезни, показал положительный результат.

Об этом Радек Вондрачек сообщил на своей странице в Тwitter.

"Я всегда был положительным, сейчас у меня даже есть об этом справка... К счастью, течение болезни легкое", - сообщил он.

Напомним, Вондрачек стал еще одним из чешских политиков самого высокого ранга, в которых подтвержден коронавирус. Ранее COVID-19 переболели вице-премьер Ян Гамачек и министр сельского хозяйства Мирослав Томан.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Молдовы Ион Кику заболел коронавирусом.

Кроме того, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович получил положительный результат теста на коронавирус.

Вместе с тем шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились COVID-19.