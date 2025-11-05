ЄСПЛ ухвалив безпрецедентні рішення у двох справах України проти Росії, - Галущенко
У Європейському суді з прав людини перебуває 4 позови України проти РФ і вже по двом із них ухвалені безпрецедентні рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Германа Галущенка у Facebook.
Галущенко повідомив, що під час візиту до Страсбурга зустрівся з Президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром.
"Обговорили, наскільки сьогодні співпраця України з ЄСПЛ є важливою", - зазначив міністр.
Український урядовець розповів, що окремою темою зустрічі стали справи України проти Росії, що стосуються системних і масових порушень прав людини на окупованих територіях з 2014 року.
За словами Галущенка, наразі у Суді перебуває чотири позови України проти РФ. І вже по двом із них ухвалені безпрецедентні рішення, якими підтверджено численні злочини, скоєні Росією. Але подробиці міністр юстиції не повідомив.
"Подякував Президенту ЄСПЛ за принципову позицію у цих справах, наголосивши, що ці рішення відіграють ключову роль у документуванні злочинів та забезпеченні міжнародної відповідальності РФ", - ідеться у дописі Галущенка у соцмережі.
Рішення ЄСПЛ проти Росії
Як раніше писало РБК-Україна, у липні 2025 року Європейський суд з прав людини визнав РФ відповідальною за порушення прав людини в Україні та збиття рейсу MH17. Це наймасштабніше засудження агресора в історії.
До судової справи України та Нідерландів проти Росії у якості третьої сторони долучилися 26 країн, громадські організації та Фонд авіакатастрофи MH17.
Також суд визнав, що атаки росіян по суверенній території України з 11 травня 2014 року до 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані. Москва хотіла встановити владу і контроль над територіями, інфраструктурою та населенням України.
Суд встановив, що Росія винна в таких порушеннях:
- позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців;
- катування та нелюдське поводження з цивільними та військовополоненими;
- примусова праця та незаконне затримання цивільних осіб;
- примусове переміщення цивільних, заходи "фільтрації";
- примусове розігнання мирних протестів;
- мародерство;
- придушення української мови в школах та ідеологічна обробка школярів;
- переміщення в Росію і подальше усиновлення українських дітей;
- дискримінація за політичними переконаннями та національним походженням.