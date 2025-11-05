ЄСПЛ ухвалив безпрецедентні рішення у двох справах України проти Росії, - Галущенко

У Європейському суді з прав людини перебуває 4 позови України проти РФ і вже по двом із них ухвалені безпрецедентні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Германа Галущенка у Facebook .

Галущенко повідомив, що під час візиту до Страсбурга зустрівся з Президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром.

"Обговорили, наскільки сьогодні співпраця України з ЄСПЛ є важливою", - зазначив міністр.

Український урядовець розповів, що окремою темою зустрічі стали справи України проти Росії, що стосуються системних і масових порушень прав людини на окупованих територіях з 2014 року.

За словами Галущенка, наразі у Суді перебуває чотири позови України проти РФ. І вже по двом із них ухвалені безпрецедентні рішення, якими підтверджено численні злочини, скоєні Росією. Але подробиці міністр юстиції не повідомив.

"Подякував Президенту ЄСПЛ за принципову позицію у цих справах, наголосивши, що ці рішення відіграють ключову роль у документуванні злочинів та забезпеченні міжнародної відповідальності РФ", - ідеться у дописі Галущенка у соцмережі.