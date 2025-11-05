ЕСПЧ принял беспрецедентные решения по двум делам Украины против России, - Галущенко

В Европейском суде по правам человека находится 4 иска Украины против РФ и уже по двум из них приняты беспрецедентные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Германа Галущенко в Facebook .

Галущенко сообщил, что во время визита в Страсбург встретился с Президентом Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром.

"Обсудили, насколько сегодня сотрудничество Украины с ЕСПЧ является важным", - отметил министр.

Украинский чиновник рассказал, что отдельной темой встречи стали дела Украины против России, касающиеся системных и массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях с 2014 года.

По словам Галущенко, сейчас в Суде находится четыре иска Украины против РФ. И уже по двум из них приняты беспрецедентные решения, которыми подтверждены многочисленные преступления, совершенные Россией. Но подробностей министр юстиции не сообщил.

"Поблагодарил Президента ЕСПЧ за принципиальную позицию по этим делам, подчеркнув, что эти решения играют ключевую роль в документировании преступлений и обеспечении международной ответственности РФ", - говорится в сообщении Галущенко в соцсети.