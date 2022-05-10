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Зеленский об эвакуации военных из "Азовстали": Россия блокирует все предложенные варианты

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Украина, Вторник 10 мая 2022 19:10
Зеленский об эвакуации военных из "Азовстали": Россия блокирует все предложенные варианты Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы вызволить раненых военных из Мариуполь. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов. Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет", - заявил Зеленский в обращении к руководству Республики Мальты.

Напомним, бойцы полка "Азов" обратились в ООН и Красный Крест с призывом помочь с эвакуацией раненых на "Азовстали". Сейчас там сотни тех, кто нуждается в необходимой медицинской помощи.

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