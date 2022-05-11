"Якщо здатні відчувати": захисники "Азовсталі" закликали допомогти в евакуації військових

Захисники "Азовсталі" закликали світову спільноту допомогти в евакуації українських військових, які захищають Маріуполь і опинилися в російській облозі на металургійному заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Волинського в Facebook .

"Якщо у світової цивілізації ще є спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль і страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових", - написав він.

Нагадаємо, раніше бійці полку "Азов" звернулися в ООН і Червоний Хрест із закликом допомогти з евакуацією поранених на "Азовсталі". Зараз там сотні тих, хто потребує необхідної медичної допомоги.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує всі можливі варіанти евакуації військових з Маріуполя.