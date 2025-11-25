"Ескулаб" про тиск на медичний бізнес: контроль потрібен, але однаковий для всіх

Співзасновники лабораторної мережі "Ескулаб" заявили про проблеми у взаємодії медичного бізнесу з державними органами під час війни. На їхню думку, ключова проблема - вибірковість перевірок і розмитість правил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дениса Мельника та Станіслава Луговського виданню NV.

"Контроль у медицині потрібен. Але він має бути чітким і однаковим для всіх. Коли у частини ринку офіційна зарплата - 8 тисяч грн, а у нас майже 26 тисяч грн і при цьому до нас одночасно йдуть десятки запитів і перевірок, це ненормально", - наголошує співзасновник мережі "Ескулаб" Станіслав Луговський.

Денис Мельник зазначив, що бізнес чекає перезавантаження Бюро економічної безпеки, адже нинішні практики відлякують інвесторів і створюють ризики блокування роботи бізнесу.

"Ми бачимо кейси, коли замість об’єктивного розслідування паралізують роботу медичних установ, аж до арешту корпоративних прав. Це точно не мотивує людей залишатися і працювати в Україні", - каже він.

У компанії також нагадують, що понад 90% їхніх працівників - жінки, і будь-яке втручання, яке може призвести до зупинки роботи, означає втрату робочих місць і потенційний відтік фахівців за кордон.