Главная » Бизнес

"Эскулаб" о давлении на медицинский бизнес: контроль нужен, но одинаковый для всех

Вторник 25 ноября 2025 09:00 promo
"Эскулаб" о давлении на медицинский бизнес: контроль нужен, но одинаковый для всех Фото: в сети лабораторий "Эскулаб" высказались о давлении на медицинский бизнес (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Соучредители лабораторной сети "Эскулаб" заявили о проблемах во взаимодействии медицинского бизнеса с государственными органами во время войны. По их мнению, ключевая проблема - избирательность проверок и размытость правил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Дениса Мельника и Станислава Луговского изданию NV.

"Контроль в медицине нужен. Но он должен быть четким и одинаковым для всех. Когда у части рынка официальная зарплата - 8 тысяч грн, а у нас почти 26 тысяч грн и при этом к нам одновременно идут десятки запросов и проверок, это ненормально", - отмечает соучредитель сети "Эскулаб" Станислав Луговский.

Денис Мельник отметил, что бизнес ждет перезагрузки Бюро экономической безопасности, ведь нынешние практики отпугивают инвесторов и создают риски блокирования бизнеса.

"Мы видим кейсы, когда вместо объективного расследования парализуют работу медицинских учреждений, вплоть до ареста корпоративных прав. Это не мотивирует людей оставаться и работать в Украине", - говорит он.

В компании также напоминают, что более 90% их работников - женщины, и любое вмешательство, которое может привести к остановке работы, означает потерю рабочих мест и потенциальный отток специалистов за границу.

