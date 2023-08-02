МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через інцидент з вертольотами

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі за порушення повітряного простору країни військовими вертольотами, які охороняли диктатора Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Павела Яблонського в ефірі радіо RMF 24 .

Він зазначив, що такі речі трапляються у кожній країні, а Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону. А союзники Польщі були проінформовані про порушення кордону військовими каналами.

"Якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, білоруських провокацій було б десятки, якщо не сотні", - сказав Яблонський.

Зазначається, що розмова з білоруським дипломатом у МЗС Польщі була "дуже короткою".

"Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, бо Білорусь також є причетною до цієї війни", - сказав Яблонський.

Білоруській стороні були передані й інші претензії. Польща відзначила зниження рівня безпеки на кордоні через переміщення в Білорусь найманців ПВК "Вагнера", а також через спроби мігрантів незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

"Ми проти цього і захищатимемося", - підкреслив заступник глави МЗС Польщі.

Білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею

Нагадаємо, 1 серпня жителі польського села Біловеж повідомили, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8. Однак влада Польщі спочатку заявила, що порушення кордону не сталося.

Пізніше того ж дня, Міноборони Польщі підтвердило, що сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. У відомстві додали, що НАТО було проінформовано про інцидент.

Сьогодні стало відомо, що білоруські гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Олександра Лукашенка. Диктатор перебував у резиденції "Вискулі", яка на відстані 7,5 км від кордону.