Эскалация на Донбассе: в Европарламенте требуют ужесточить санкций против России

Манфред Вебер, глава Европейской народной партии в Европейском парламенте, заявил о необходимости ужесточить европейские и американские санкции по отношению к России. Москву должны наказать за участие в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшение здоровья Алексея Навального.

Об этом сообщает немецкое издание OOZ .

По словам политика, Россия вернулась к курсу ведения опасных провокаций на Донбассе, а предполагаемое перемещение войск к границе Украины - это испытание для Запада.

"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - заявил Вебер.

Ранее несколько европейских стран, а также США выразили обеспокоенность по поводу сообщений о перемещениях российских войск вблизи границ Украины.