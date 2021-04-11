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Эскалация на Донбассе: в Европарламенте требуют ужесточить санкций против России

Новина українською → Брюссель, Воскресенье 11 апреля 2021 04:31
Эскалация на Донбассе: в Европарламенте требуют ужесточить санкций против России Фото: Фото: Манфред Вебер (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Манфред Вебер, глава Европейской народной партии в Европейском парламенте, заявил о необходимости ужесточить европейские и американские санкции по отношению к России. Москву должны наказать за участие в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшение здоровья Алексея Навального.

Об этом сообщает немецкое издание OOZ.

По словам политика, Россия вернулась к курсу ведения опасных провокаций на Донбассе, а предполагаемое перемещение войск к границе Украины - это испытание для Запада.

"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - заявил Вебер.

Ранее несколько европейских стран, а также США выразили обеспокоенность по поводу сообщений о перемещениях российских войск вблизи границ Украины.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау договорился с Дмитрием Кулебой приложить совместные усилия для укрепления международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Кроме того, на фоне агрессивных действий России состоялся телефонный разговор Кулебы с главой МИД Германии. В Берлине заверили, что внимательно следят за действиями России вблизи украинской границы.

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