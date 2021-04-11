Ескалація на Донбасі: у Європарламенті вимагають посилити санкції проти Росії

Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі і погіршення здоров'я Олексія Навального.

Про це повідомляє німецьке видання OOZ .

За словами політика, Росія повернулася до курсу ведення небезпечних провокацій на Донбасі, а передбачуване переміщення військ до кордону України - це випробування для Заходу.

"Час дозованих санкцій у такому разі мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT повинні стати реальними варіантами в разі ескалації", - заявив Вебер.

Раніше декілька європейських країн, а також США висловили стурбованість з приводу повідомлень про переміщення російських військ поблизу кордонів України.