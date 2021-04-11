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Ескалація на Донбасі: у Європарламенті вимагають посилити санкції проти Росії

Новость на русском → Брюссель, Неділя 11 квітня 2021 04:31
Ескалація на Донбасі: у Європарламенті вимагають посилити санкції проти Росії Фото: Манфред Вебер (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі і погіршення здоров'я Олексія Навального.

Про це повідомляє німецьке видання OOZ.

За словами політика, Росія повернулася до курсу ведення небезпечних провокацій на Донбасі, а передбачуване переміщення військ до кордону України - це випробування для Заходу.

"Час дозованих санкцій у такому разі мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT повинні стати реальними варіантами в разі ескалації", - заявив Вебер.

Раніше декілька європейських країн, а також США висловили стурбованість з приводу повідомлень про переміщення російських військ поблизу кордонів України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау домовився з Дмитром Кулебой докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.

Крім того, на тлі агресивних дій Росії відбулася телефонна розмова Кулеби з главою МЗС Німеччини. У Берліні запевнили, що уважно стежать за діями Росії поблизу українського кордону.

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