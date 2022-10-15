Ескалація Росії не вплине на перебіг війни, оскільки Україна має перевагу, - ЗМІ

Ракетні удари не мають великої стратегічної цінності, хоча вони приносять широкомасштабні людські страждання і порушують життя в містах, які не стосуються бойових дій, йдеться в оцінках. З моменту початку нападу в понеділок понад три десятки людей було вбито та десятки поранено. Електроенергетична інфраструктура України, мабуть, є головною метою, а це означає, що деякі житлові райони поринули у пітьму, внаслідок чого цивільні особи зіткнулися з можливістю провести зиму без електрики.

Як пише The Washington Post, умови на полі бою, як і раніше, сприяють більш спритним, більш високомотивованим і краще озброєним українським військовим, які, схоже, збережуть перевагу перед незграбною, погано оснащеною та змученою армією Росії, принаймні в найближчому майбутньому. Американські та інші західні офіційні особи передбачають, що Україна продовжить контрнаступ у найближчі місяці, навіть незважаючи на те, що погода уповільнює темпи війни.

За словами військових експертів, темпи ще більше сповільняться, оскільки зима приносить сніг та лід на сході та бруд на півдні на місцевість, де велася більшість недавніх битв. Якоїсь миті найближчими місяцями погода може змусити Україну припинити наступ, але поки що українці зберігають ініціативу та імпульс.

"Проте вже не очікується, що Росія зможе захопити значно більшу територію. Україна так радикально змінила хід боротьби, що єдине невирішене питання полягає в тому, скільки ще територій Україна зможе повернути, а не в тому, чи зможе Росія досягти своєї мети", - сказав Роб Лі з Філадельфійського дослідницького інституту зовнішньої політики.

За його словами, українська армія, яку Росія на початку війни сильно поступалася в озброєнні, тепер перевершує російську майже за всіма параметрами, від сучасних західних артилерійських систем, які вона використовує для виявлення російських цілей далеко від лінії фронту до доступності. і якість солдатів, яких може привести в бій.

Очікується, що здатність Росії витримувати ракетні удари скорочуватиметься, що ще більше обмежить її можливості на полі бою, кажуть західні офіційні особи та військові експерти. Зокрема, вважається, що Росія закінчує високоточні ракети, які можна використовувати для поразки ключових об'єктів.