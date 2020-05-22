Еще три области отложили ослабление карантина

Фото: часть областей не выходит из карантина (РБК-Украина)

В этих областях превышены показатели заболеваемости

Второй этап ослабления карантина отложили в Николаевской, Ровенской и Волынской областях. Эпидемическая ситуация в этих регионах остается сложной.

Об этом говорится в сообщениях местных ОГА.

По словам замглавы Николаевской ОГА Александра Трайтли, область на сегодня не соответствует одному из критериев.

"К сожалению, по информации, опубликованной на сайте Минздрава, Николаевская область не подпадает под один из этих критериев, поэтому ослабить противоэпидемические мероприятия на этой неделе мы не можем", - отметил он и призвал местные власти использовать ближайшую неделю для подготовки к открытию детских садов и запуска перевозок.

В то же время, по словам замглавы Волынской ОГА Татьяны Щербак, в регионе превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.

"На сегодня в Волынской области, к сожалению, показатели неутешительны. Инцидентность в области составляет 15,3 на 100 000. Этот показатель должен быть менее 12-ти. Так как один из необходимых факторов превышает норму, то мы не имеем права принимать решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - отметила она.

Отметим, о том, что Ровенская область не будет ослаблять карантин, стало известно еще вчера. Но на сегодняшнем брифинге замглавы ОГА Игорь Тимошенко и главный санитарный врач области Роман Сафонов уточнили, что для перехода к следующему этапу ослабления карантина в Ровенской области в течение 7 дней должно быть не более 138 заражений, или ежесуточно до 20-ти новых заражений.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области отложили ослабление карантина до 29 мая. Решение принято в связи с тем, что уже несколько дней в регионе наблюдается ухудшение эпидемической ситуации.

Автор: Иван Петров