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В Черновицкой области смягчили ограничения въезда и выезда

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 16:46
В Черновицкой области смягчили ограничения въезда и выезда
Фото: КПП (РБК-Украина)

При этом в области не перешли ко второму этапу ослабления

В Черновицкой области приняли решение о смягчении действия особого режима въезда и выезда в область в условиях карантина. В частности, восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение.

Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, контрольно-пропускные пункты будут работать в области до 25 мая.

"Сегодня, 22 мая, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области. Проезд частного транспорта и межобластного сообщения восстановлено. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", - написал Осачук.

При этом он отметил, что такое решение не является основанием для ослабления противоэпидемических мер в области.

Напомним, с 22 мая в Украине начался второй этап ослабления карантина. При этом в Минздраве сообщили, что Киев и еще 11 областей не готовы к началу второго этапа ослабления карантинных ограничений. Среди них и Черновицкая область.

Отметим, в рамках второго этапа ослабления карантина в Украине разрешена работа общественного транспорта, спортивные события с не более 50 участниками без зрителей, работа отелей и детских садов.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины карантинпункт пропускаЧерновицкая область
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