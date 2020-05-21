Ровенская область не будет ослаблять карантин

Фото: Ровенская область остается на жестком карантине (РБК-Украина)

Область решила не ослаблять карантин из-за антирекорда по COVID-19

Ровенская область приняла решение не ослаблять карантин с 22 мая. За минувшие сутки в регионе зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение не ослаблять карантин в Ровенской области из-за эпидемической ситуации. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 66 случаев на COVID-19 - это новый местный антирекорд.

Он добавил, что вспышку выявили в Здолбуновском интернате для пожилых и лиц с инвалидностью, где заразились 6 работников и 6 подопечных. Интернат закрыт для посетителей, контактные лица обследуются.

"В связи с продлением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболевания коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - отметил Коваль.

Напомним, вчера Кабинет министров принял решение о введении с 22 мая адаптивного карантина, который продлится в течение месяца. В его рамках регионы самостоятельно смогут принимать решение об ослаблении ограничений, основываясь на эпидемической ситуации.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Ровенская, Черновицкая и Волынская области не соответствуют критериям для ослабления карантина.

Автор: Иван Петров