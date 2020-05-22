Ще три області відклали ослаблення карантину

Фото: частина областей не виходить з карантину (РБК-Україна)

У цих областях перевищено показники захворюваності

Другий етап ослаблення карантину відклали у Миколаївській, Рівненській і Волинській областях. Епідемічна ситуація в цих регіонах залишається складною.

Про це йдеться в повідомленнях місцевих ОДА.

За словами заступника голови Миколаївської ОДА Олександра Трайтлі, область на сьогодні не відповідає одному з критеріїв.

"На жаль, за інформацією, опублікованою на сайті МОЗ, Миколаївська область не підпадає під один із цих критеріїв, тому послабити протиепідемічні заходи цього тижня ми не можемо", - зазначив він і закликав місцеву владу використати найближчий тиждень для підготовки до відкриття дитячих садків і запуску перевезень.

У той же час, за словами заступника голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, в регіоні перевищено показник захворюваності на 100 тис. населення.

"На сьогодні у Волинській області, на жаль, невтішні показники. Інцидентність в області становить 15,3 на 100 000. Цей показник має бути менше 12-ти. Так як один з необхідних факторів перевищує норму, то ми не маємо права приймати рішення з ослаблення протиепідемічних заходів", - зазначила вона.

Зазначимо, про те, що Рівненська область не буде послаблювати карантин, стало відомо ще вчора. Але на сьогоднішньому брифінгу заступник голови ОДА Ігор Тимошенко та головний санітарний лікар області Роман Сафонов уточнили, що для переходу до наступного етапу ослаблення карантину в Рівненській області протягом 7 днів має бути не більше 138 заражень, або щодобово до 20-ти нових заражень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області відклали ослаблення карантину до 29 травня. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що вже кілька днів у регіоні спостерігається погіршення епідемічної ситуації.

Автор: Іван Петров