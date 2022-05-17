Еще семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку, - Reuters
17 мая автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли во временно оккупированную Оленовку, что в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольную России Оленовку, недалеко от оккупированного Донецка", - говорится в сообщении Reuters.
Мы сообщали, сегодня, 17 мая, с территории завода "Азовсталь" выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника.
Напомним, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из"Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.
Также известно, в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные операция по спасению которых будет продолжена, заявили в министерстве обороны Украины.
Ранее мы сообщали, на территории заблокированного российскими военными завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 600 раненых бойцов украинских сил. 40 из них-в тяжелом состоянии.