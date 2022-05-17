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Ще сім автобусів з захисниками Маріуполя прибули в окуповану Оленівку, - Reuters

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 22:55
Ще сім автобусів з захисниками Маріуполя прибули в окуповану Оленівку, - Reuters Фото: автобуси з українськими військовими прибули до окупованої Оленівки (t.me/polkazov)
Автор: Євгеній Прокопенко

17 травня автобуси з українськими військовими з "Азовсталі" прибули до тимчасово окупованої Оленівки, що у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сім автобусів з українськими військовими прибули до колишньої виправної колонії у підконтрольну Росії Оленівку, неподалік окупованого Донецька", - йдеться в повідомленні Reuters.

Ми повідомляли, сьогодні, 17 травня, з території заводу "Азовсталь" виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує Російська бронетехніка.

Нагадаємо, ввечері 16 травня, розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі", і з території заводу вийшли понад 200 осіб, яких пізніше обміняють на російських військовополонених.

Також відомо, у Маріуполі на території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові, операція з порятунку яких буде продовжена, заявили в міністерстві оборони України.

Раніше ми повідомляли, на території заблокованого російськими військовими заводу "Азовсталь" в Маріуполі перебувають близько 600 поранених бійців українських сил. 40 з них - у важкому стані.

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