Еще в одной стране зафиксировали первые случаи коронавируса

В Киргизии зафиксировали первые три случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азаттик.

Сообщается, что инфицированными являются трое граждан, которые прибыли из Саудовской Аравии.

По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, заболевание коронавирусом обнаружено в ночь на 18 марта, но трое граждан прибыли из Саудовской Аравии еще 12 марта.

"Они находились дома под надзором медиков. 16 марта у одного из них, жителя Сузакского района, повысилась температура. Анализы подтвердили заражение у него и еще двоих человек", - сообщил он.

По словам министра, в настоящее время все трое находятся на карантине.

Напомним, по состоянию на 18 марта в мире число инфицированных коронавирусом превысило 200 тысяч человек, при этом погибли более 8 тысяч человек, более 82 тысяч вылечились. Коронавирус выявлен в 167 странах и территориях.

Кроме того, Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Саммит G20 состоится на следующей неделе в формате видеоконференции.