В Киргизії зафіксували перші три випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.

Повідомляється, що інфікованими є троє громадян, які прибули з Саудівської Аравії.

За словами міністра охорони здоров'я Космосбека Чолпонбаева, захворювання коронавірусом виявлено в ніч на 18 березня, але троє громадян прибутку з Саудівської Аравії ще 12 березня.

"Вони перебували вдома під наглядом медиків. 16 березня в одного з них, жителя Сузакського району, підвищилася температура. Аналізи підтвердили зараження у нього і ще двох осіб", - повідомив він.

За словами міністра, в цей час всі троє перебувають на карантині.

Нагадаємо, станом на 18 березня у світі число інфікованих коронавірусом перевищила 200 тисяч осіб, при цьому загинули понад 8 тисяч осіб, понад 82 тисяч вилікувались. Коронавірус виявлений у 167 країнах і територіях.

Крім того, Садовська Аравія скликає країни "Великої двадцятки" (G20) для проведення позачергового самміту у зв'язку через пандемію коронавірусу у світі. Саміт G20 відбудеться наступного тижня в форматі відеоконференції.