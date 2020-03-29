Еще в одной стране подтвердили первую смерть от коронавируса

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От вируса умерла 78-летняя женщина

В Боливии подтвердили первую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что 78-летняя женщина заразилась коронавирусом от человека, вернувшегося из поездки в Европу.

"Мы рекомендуем, чтобы население заботилось о наших пожилых людях, которые наиболее уязвимы и чувствительны к этой болезни", - заявил губернатор провинции Санта-Крус Рубен Костас.

Боливия, в которой зарегистрирован 81 подтвержденный случай коронавируса, приняла агрессивные меры для замедления распространения болезни, включая общенациональный карантин и закрытие границ страны.

Напомним, от коронавируса скончалась 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.

Кроме того, 19 марта князь Монако Альбер II сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что князь находится на самоизоляции под присмотром врачей, а его состояние здоровья не вызывает беспокойства.

Добавим, что жена премьера Канады Джастина Трюдо София Грегуар выздоровела от коронавируса. По ее словам, она чувствует себя лучше. Информация о том, что Софи Трюдо получила положительный результат на коронавирус, стала известна 13 марта. Тогда и сам премьер - Джастин Трюдо сдал тест, однако его результаты оказались отрицательные. Однако, чтобы не подвергать опасности окружающих, премьер принял решение самоизолироваться.