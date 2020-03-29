Ще в одній країні підтвердили першу смерть від коронавірусу

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Від вірусу померла 78-річна жінка

У Болівії підтвердили першу смерть від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що 78-річна жінка заразилася коронавірусом від людини, який повернувся з поїздки в Європу.

"Ми рекомендуємо, щоб населення піклувалася про наших літніх людей, які найбільш вразливі і чутливі до цієї хвороби", - заявив губернатор провінції Санта-Крус Рубен Костас.

Болівія, в якій зареєстровано 81 підтверджений випадок коронавірусу, прийняла агресивні заходи для уповільнення поширення хвороби, включаючи загальнонаціональний карантин і закриття кордонів країни.

Нагадаємо, від коронавірусу померла 86-річна принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза. Вона є першою жертвою вірусу серед членів королівських сімей Європи.

Крім того, 19 березня князь Монако Альбер II повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус. Зазначалося, що князь знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів, а його стан здоров'я не викликає занепокоєння.

Додамо, що дружина прем'єра Канади Джастіна Трюдо Софія Грегуар одужала від коронавірусу. За її словами, вона відчуває себе краще. Інформація про те, що Софі Трюдо отримала позитивний результат на коронавірус, стала відома 13 березня. Тоді і сам прем'єр - Джастін Трюдо здав тест, однак його результати виявилися негативні. Однак, щоб не наражати на небезпеку оточуючих, прем'єр прийняв рішення самоізолюватися.