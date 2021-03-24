Ще одному учаснику заворушень під ОП обрали запобіжний захід
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід учаснику акції під Офісом президента 20 березня чолі націоналістичної організації "Невідомий патріот" Євгену Строканю. Його відправили цілодобовий під домашній арешт, підозрюючи у хуліганстві з застосуванням зброї.
Про це повідомляють "Ґрати".
Підозрюваний вважає, що слідство мотивувало необхідність такого запобіжного заходу тим, що він може вплинути на свідків.
Засідання почалася після 20:00, хоча було призначено на кілька годин раніше. Більшість журналістів на нього не пустили.
Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента.
Як відомо, 20 березня в Києві відбулися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненко. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку, розташованої на будівлі ОП.