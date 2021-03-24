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Ще одному учаснику заворушень під ОП обрали запобіжний захід

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 22:59
Ще одному учаснику заворушень під ОП обрали запобіжний захід Фото: розмальований фасад будівлі ОП (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід учаснику акції під Офісом президента 20 березня чолі націоналістичної організації "Невідомий патріот" Євгену Строканю. Його відправили цілодобовий під домашній арешт, підозрюючи у хуліганстві з застосуванням зброї.

Про це повідомляють "Ґрати".

Підозрюваний вважає, що слідство мотивувало необхідність такого запобіжного заходу тим, що він може вплинути на свідків.

Засідання почалася після 20:00, хоча було призначено на кілька годин раніше. Більшість журналістів на нього не пустили.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента.

Як відомо, 20 березня в Києві відбулися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненко. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку, розташованої на будівлі ОП.

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