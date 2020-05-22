Еще одному подозреваемому в деле о пожаре в одесском колледже избрали меру пресечения

Суд Одессы избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в деле о пожаре в Одесском колледже. Под круглосуточный арест отправили бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что мужчину подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

При этом отмечается, что подозреваемый скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

Напомним, в декабре прошлого года в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате погибли 16 человек, еще более 30 пострадали. Среди погибших студенты и работники колледжа, директор Института морской биологии Борис Александров, сотрудница этого института и спасатель ГСЧС. Погибшим преподавательнице Анне Бортюк и спасателю Сергею Шатохину посмертно присвоено звание Героя Украины.

По этому делу также подозреваемой проходит директор колледжа Любовь Кочерга, которая тоже находится под домашним арестом.