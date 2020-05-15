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В деле о пожаре в одесском колледже появились новые подозреваемые

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 16:33
В деле о пожаре в одесском колледже появились новые подозреваемые
Фото: пожар в одесском колледже (od.dsns.gov.ua)

Сотрудников колледжа подозревают в нарушении пожарной безопасности

Под руководством прокуроров области по делу о пожаре в одесском торгово-экономическом колледже было сообщено о подозрении двух сотрудникам учебного заведения. Их подозревают в нарушении пожарной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Так, заведующая дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественную ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса вручено извещение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

Кроме того, решаются вопросы об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Напомним, в декабре прошлого года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.

Ранее суд избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста. Во время пребывания под домашним арестом подозреваемая обязана носить электронный браслет.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Одессапожар
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