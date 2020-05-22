ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще одному подозреваемому в деле о пожаре в одесском колледже избрали меру пресечения

Новости » Общество     22.05.2020 - 17:34
Еще одному подозреваемому в деле о пожаре в одесском колледже избрали меру пресечения
Фото: пожар в Одесском колледже в декабре 2019 года (скрин YouTube)

Суд арестовал бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе

Суд Одессы избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в деле о пожаре в Одесском колледже. Под круглосуточный арест отправили бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что мужчину подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

При этом отмечается, что подозреваемый скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

Напомним, в декабре прошлого года в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате погибли 16 человек, еще более 30 пострадали. Среди погибших студенты и работники колледжа, директор Института морской биологии Борис Александров, сотрудница этого института и спасатель ГСЧС. Погибшим преподавательнице Анне Бортюк и спасателю Сергею Шатохину посмертно присвоено звание Героя Украины.

По этому делу также подозреваемой проходит директор колледжа Любовь Кочерга, которая тоже находится под домашним арестом.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Одессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь