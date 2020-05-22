Ще одного підозрюваного у справі про пожежу в одеському коледжі обрали запобіжний захід

Фото: пожежа в Одеському коледжі в грудні 2019 року (скрін YouTube)

Суд заарештував колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи

Суд Одеси обрав запобіжний захід ще одного підозрюваного у справі про пожежу в Одеському коледжі. Під цілодобовий арешт відправили колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Повідомляється, що чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, що спричинила загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

При цьому наголошується, що підозрюваний переховувався від правоохоронних органів і суду, у зв'язку з чим був оголошений у розшук.

Нагадаємо, в грудні минулого року у приміщенні одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа, в результаті загинули 16 людей, ще 30 постраждали. Серед загиблих студенти та працівники коледжу, директор Інституту морської біології Борис Александров, співробітниця цього інституту і рятувальник ДСНС. Загиблим вчительці Ганні Бортюк і рятувальникові Сергію Шатохін посмертно присвоєно звання Героя України.

У цій справі також підозрюваної проходить директор коледжу Любов Кочерга, яка теж перебуває під домашнім арештом.

Автор: Валерія Мрачковська