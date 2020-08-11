Еще в одном городе Беларуси начались массовые задержания

Задержания начались в Бобруйске, где граждане собирали подписи за альтернативных кандидатов
В белорусском городе Бобруйск начались массовые задержания участников протестов. Центральная часть города заблокирована.
Об этом сообщает белорусская "Радио Свобода".
Отмечается, что сейчас задержания начались в районе Минской улицы, где люди собирали подписи за альтернативных кандидатов.
"Сейчас в этом районе, на углу улиц Минской и Октябрьской, по улицам и дворам бегают омоновцы, милиционеры и "тихары", хватая всех без разбора. Машины проезжают по сигналу. Известно, что как минимум одну девушку поймали и затащили в автозак", - сообщает издание.
Напомним, сегодня оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выехала за пределы Беларуси в Литву и призвала белорусов не выходить на акции протеста; в ее штабе уверены, что это заявление записывалось под давлением силовиков.
При этом демонстранты возобновили протесты в Минске и других городах Беларуси, сообщалось, что правоохранители начали стягивать военную технику.
Ранее РБК-Украина писало, что как минимум нескольких человек сегодня вечером задержали в Минске.