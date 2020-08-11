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Еще в одном городе Беларуси начались массовые задержания

Бобруйск, Вторник 11 августа 2020 20:03
Еще в одном городе Беларуси начались массовые задержания
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Задержания начались в Бобруйске, где граждане собирали подписи за альтернативных кандидатов

В белорусском городе Бобруйск начались массовые задержания участников протестов. Центральная часть города заблокирована.

Об этом сообщает белорусская "Радио Свобода".

Отмечается, что сейчас задержания начались в районе Минской улицы, где люди собирали подписи за альтернативных кандидатов.

"Сейчас в этом районе, на углу улиц Минской и Октябрьской, по улицам и дворам бегают омоновцы, милиционеры и "тихары", хватая всех без разбора. Машины проезжают по сигналу. Известно, что как минимум одну девушку поймали и затащили в автозак", - сообщает издание.

Напомним, сегодня оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выехала за пределы Беларуси в Литву и призвала белорусов не выходить на акции протеста; в ее штабе уверены, что это заявление записывалось под давлением силовиков.

При этом демонстранты возобновили протесты в Минске и других городах Беларуси, сообщалось, что правоохранители начали стягивать военную технику.

Ранее РБК-Украина писало, что как минимум нескольких человек сегодня вечером задержали в Минске.

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