Ще в одному місті Білорусі почалися масові затримання

Фото: протести в Біларусі (tut.by)

Затримання почалися в Бобруйську, де громадяни збирали підписи за альтернативних кандидатів

У білоруському місті Бобруйськ почалися масові затримання учасників протестів. Центральна частина міста заблокована.

Про це повідомляє білоруська "Радіо Свобода".

Відзначається, що зараз затримання почалися в районі Мінської вулиці, де люди збирали підписи за альтернативних кандидатів.

"Зараз в цьому районі, на розі вулиць Мінської і Жовтневої, по вулицях і подвір'ях бігають омонівці, міліціонери і" Тіхар ", хапаючи всіх без розбору. Машини проїжджають по сигналу. Відомо, що як мінімум одну дівчину зловили і затягли в автозак", - повідомляє видання.

Нагадаємо, сьогодні опозиційний кандидат Світлана Тіхановском виїхала за межі Білорусі до Литви і закликала білорусів не виходити на акції протесту; в її штабі впевнені, що ця заява записувалося під тиском силовиків.

При цьому демонстранти відновили протести в Мінську та інших містах Білорусі, повідомлялося, що правоохоронці почали стягувати військову техніку.

Раніше РБК-Україна писало, що як мінімум кількох людей сьогодні ввечері затримали в Мінську.