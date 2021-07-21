Еще одного спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио: причина

От участия в Олимпийских играх в Токио отстранили еще одного спортсмена. У всадника Джейми Кермонда из Австрали обнаружили следы кокаина в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австралийского спортивного репортера Бена Фордхэма в Twitter .

Кермонд сдал тест на допинг перед стартом Олимпийских игр. Однако в организме спортсмена обнаружили следы наркотиков. При этом анализы показали отсутсвие каких либо фармацевтических препаратов, способствующих улучшению результатов на соревнованиях.

В то же время, Кермонд может запросить вскрытие пробы Б. Такой шаг может дать спортмену шанс на участие в Олимпиаде. Однако только в том случае, если подозрения по употреблению наркотиков не подтвердятся.