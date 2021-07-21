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Ще одного спортсмена відсторонили від Олімпіади в Токіо: причина

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Середа 21 липня 2021 13:00
Ще одного спортсмена відсторонили від Олімпіади в Токіо: причина Фото: від Олімпіади в Токіо відсторонили ще одного спортсмена (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Від участі в Олімпійських Іграх в Токіо відсторонили ще одного спортсмена. У вершника Джеймі Кермонда з Австралії виявили сліди кокаїну в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австралійського спортивного репортера Бена Фордхема в Twitter.

Кермонд здав тест на допінг перед стартом Олімпійських ігор. Однак в організмі спортсмена виявили сліди наркотиків. При цьому аналізи показали відсутність будь-яких фармацевтичних препаратів, що сприяють поліпшенню результатів на змаганнях.

У той же час, Кермонд може запросити розтин проби Б. Такий крок може дати спортмену шанс на участь в Олімпіаді. Однак тільки в тому випадку, якщо підозри щодо вживання наркотиків не підтвердяться.

Раніше сьогодні повідомлялося про відстороненні ще однієї спортсменки від Олімпійських ігор.

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