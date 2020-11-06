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Ще одного нардепа викрили у "кнопкодавстві"

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 15:44
Ще одного нардепа викрили у "кнопкодавстві"
Фото: Андрій Іванчук (facebook.com/andriy.ivanchuk.111)
Автор: РБК-Україна

Народного депутата з групи Довіру Андрія Іванчука викрили у кнопкодавстві. Він голосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Синюткиним з "Європейської солідарності".

Про це повідомляє ЧЕСНО.

Іванчук проголосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Зазначається, що Синютка був відсутній у Верховній раді на двох пленарних засіданнях, бо бере участь у виборах мера Львова.

Наголошується, що нова система Рада-3 дозволяє парламентаріям голосувати з будь-якого місця в сесійній залі, тому досі невідомо, замість кого саме проголосував Іванчук.

За даними організації, Іванчук кнопкодавив на пленарному засіданні Ради 5 листопада під час голосування за прийняття за основу законопроекту № 4100 про внесення змін у Бюджетний кодекс України.

Нагадаємо, на засіданні Верховної ради 21 лютого позафракційний народний депутат мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк кілька разів порушив процедуру особистого голосування.

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за неособисте голосування народного депутата.

Зазначимо, що закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство" набув чинності 16 січня.

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