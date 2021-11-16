Еще одного нардепа исключили из фракции "Слуга народа"

Парламентская фракция партии "Слуга народа" официально исключила из своих рядов народного депутата Артема Дмитрука. Накануне соответствующее решение было принято на заседании фракции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Верховной рады.
"Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил об исключении из фракции "Слуга народа" народного депутата Артема Дмитрука", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее источники РБК-Украина говорили о возможности исключения Дмитрука из фракции. Мажоритарщик постоянно публично критиковал фракцию и партию "Слуга народа". Он прошел в Раду после победы на округе в Одесской области, где выдвигался от "Слуги народа".
Напомним, вчера по итогам заседания фракции стало известно, что Дмитрука решили исключить.
А месяц назад из фракции исключили нардепа Юлию Буймистер, которая проголосовала против закона об олигархах.