RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ще одного нардепа виключили з фракції "Слуга народу"

Автор: Ілона Свиридова

Парламентська фракція партії "Слуга народу" офіційно виключила зі своїх лав народного депутата Артема Дмитрука. Напередодні відповідне рішення було прийнято на засіданні фракції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Верховної ради.

"Перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко повідомив про виключення з фракції "Слуга народу" народного депутата Артема Дмитрука", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна говорили про можливість виключення Дмитрука з фракції. Мажоритарник постійно публічно критикував фракцію і партію "Слуга народу". Він пройшов до Ради після перемоги на окрузі в Одеській області, де висувався від "Слуги народу".

Нагадаємо, вчора за підсумками засідання фракції стало відомо, що Дмитрука вирішили виключити.

А місяць тому з фракції виключили нардепа Юлію Буймістер, яка проголосувала проти закону про олігархів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народаВерховна рада