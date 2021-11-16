Ще одного нардепа виключили з фракції "Слуга народу"

Парламентська фракція партії "Слуга народу" офіційно виключила зі своїх лав народного депутата Артема Дмитрука. Напередодні відповідне рішення було прийнято на засіданні фракції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Верховної ради.
"Перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко повідомив про виключення з фракції "Слуга народу" народного депутата Артема Дмитрука", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна говорили про можливість виключення Дмитрука з фракції. Мажоритарник постійно публічно критикував фракцію і партію "Слуга народу". Він пройшов до Ради після перемоги на окрузі в Одеській області, де висувався від "Слуги народу".
Нагадаємо, вчора за підсумками засідання фракції стало відомо, що Дмитрука вирішили виключити.
А місяць тому з фракції виключили нардепа Юлію Буймістер, яка проголосувала проти закону про олігархів.